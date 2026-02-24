Я нашел ошибку
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
Больше четверти самарцев не могут накопить на первоначальный взнос из-за сиюминутных желаний

больше четверти самарцев не могут накопить на первоначальный взнос из-за сиюминутных желаний

23% хоть копят на первоначальный взнос, но не верят в успех, убеждены, что цены растут быстрее.

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, какие факторы мешают самарцам накопить на первоначальный взнос. Оказалось, что для каждого четвертого (29%) проблемой является именно противостояние сиюминутным желаниям и развлечениям. Они обещают себе накопить деньги, но постоянно откладывают, так как тратят на развлечения, путешествия и просто жизнь. 

Для почти четверти опрошенных (23%) причина, по которой не получается накопить на первоначальный взнос по ипотеке, более объективная: по их мнению, цены на жилье растут быстрее, чем накопленные средства. Самарцы признаются, что части накопленных средств уже не хватает на этапе оформления ипотеки. Часть из них опасаются, что не успеют купить квартиру до старости.

Почти треть (31%) обещают себе начать копить на первый взнос. Еще каждый шестой самарец (16%) и вовсе не видит смысла копить на первоначальный взнос, так как ждут более выгодных условий по ипотеке и/или доступных им льготных программ. 

“Многим кажется, что ипотека требует тотального аскетизма, и это вызывает внутреннее сопротивление: психика бунтует против ограничений, что приводит к срывам на импульсивные покупки. Однако секрет успеха не в жесткой экономии, а в безопасной стратегии. Прежде чем копить на первый взнос, критически важно сформировать "подушку безопасности" на 3–6 месяцев жизни — это база, без которой любые накопления будут вызывать тревогу. Второй шаг — трезвый расчет: ипотека не должна съедать более 40–50% дохода. В бюджете должно оставаться около 30% на привычный уровень жизни и 10% на форс-мажоры. Когда человек видит, что движение к цели не лишает его кислорода и радостей, ему проще соблюдать регулярность, которая здесь важнее, чем разовые крупные вложения”, – комментирует руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. 

Опрос также показал, что 16% самарцев настроены пессимистично в вопросах собственной недвижимости. Так, они смирились, что своей квартиры у них не будет: рынок недвижимости слишком дорогой, все сбережения уходят на жизнь. Еще 14% сначала закрывают задолженности и после планируют начать копить. 

Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми недооцененными
24 февраля 2026, 10:15
Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 27% самарцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 13%. Общество
Половина самарцев не готова снижать зарплатные ожидания для сохранения старой работы или поиска новой
24 февраля 2026, 09:47
Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. Общество
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
23 февраля 2026, 13:59
За покупками жители Самары в основном отправятся на онлайн-платформы (44%), в торговые центры и гипермаркеты (32%), в специализированные магазины (17%). Общество
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
