больше четверти самарцев не могут накопить на первоначальный взнос из-за сиюминутных желаний

23% хоть копят на первоначальный взнос, но не верят в успех, убеждены, что цены растут быстрее.

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, какие факторы мешают самарцам накопить на первоначальный взнос. Оказалось, что для каждого четвертого (29%) проблемой является именно противостояние сиюминутным желаниям и развлечениям. Они обещают себе накопить деньги, но постоянно откладывают, так как тратят на развлечения, путешествия и просто жизнь.

Для почти четверти опрошенных (23%) причина, по которой не получается накопить на первоначальный взнос по ипотеке, более объективная: по их мнению, цены на жилье растут быстрее, чем накопленные средства. Самарцы признаются, что части накопленных средств уже не хватает на этапе оформления ипотеки. Часть из них опасаются, что не успеют купить квартиру до старости.

Почти треть (31%) обещают себе начать копить на первый взнос. Еще каждый шестой самарец (16%) и вовсе не видит смысла копить на первоначальный взнос, так как ждут более выгодных условий по ипотеке и/или доступных им льготных программ.

“Многим кажется, что ипотека требует тотального аскетизма, и это вызывает внутреннее сопротивление: психика бунтует против ограничений, что приводит к срывам на импульсивные покупки. Однако секрет успеха не в жесткой экономии, а в безопасной стратегии. Прежде чем копить на первый взнос, критически важно сформировать "подушку безопасности" на 3–6 месяцев жизни — это база, без которой любые накопления будут вызывать тревогу. Второй шаг — трезвый расчет: ипотека не должна съедать более 40–50% дохода. В бюджете должно оставаться около 30% на привычный уровень жизни и 10% на форс-мажоры. Когда человек видит, что движение к цели не лишает его кислорода и радостей, ему проще соблюдать регулярность, которая здесь важнее, чем разовые крупные вложения”, – комментирует руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Опрос также показал, что 16% самарцев настроены пессимистично в вопросах собственной недвижимости. Так, они смирились, что своей квартиры у них не будет: рынок недвижимости слишком дорогой, все сбережения уходят на жизнь. Еще 14% сначала закрывают задолженности и после планируют начать копить.