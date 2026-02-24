Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
В Масленицу в Самаре состоялся Фестиваль русской кухни
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
Более 200 домашних животных самостоятельно путешествовали в поездах КбшЖД с начала года
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
В Самаре открыли утраченную мемориальную доску Андрею Петтоки
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
Умерла актриса Ирина Шевчук, известная по роли из фильма «А зори здесь тихие...» 
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
Самарским предпринимателям расскажут о маркировке товаров и изменениях в налоговом законодательстве
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Проект «Классные встречи» со школьниками стартовал в Самаре
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре пройдет встреча на тему «Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык»
В Москве взорвалась машина ДПС

216
В Москве взорвалась машина ДПС

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом со служебным автомобилем ДПС. Погиб сотрудник Госавтоинспекции, еще двое были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом со служебным автомобилем ДПС. По данным МВД, один сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев.

В пресс-службе МВД заявили, что инцидент произошел около 00:05. По версии ведомства, к сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла «детонация неизвестного устройства».

Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконный оборот взрывных устройств».

Изначально сообщалось, что подозреваемому удалось скрыться, однако при дальнейшем изучении записей камер видеонаблюдения и осмотре места происшествия следователи пришли к выводу, что злоумышленник скончался на месте взрыва, пишет Газета.

Первые сообщения о взрыве появились вскоре после полуночи. Очевидцы писали о громком хлопке на площади у вокзала.

По предварительным данным, мужчина был одет в черную одежду и носил короткую стрижку. Сообщалось, что он вел видеосъемку происходящего непосредственно перед детонацией.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что погибший — старший лейтенант полиции. По ее словам, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года, был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей.

