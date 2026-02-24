Автомобиль врезался в стоящую машину в Советском районе Самары

23 февраля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 12:05 в Советском районе города Самары. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megane, двигался по ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Ивана Булкина. В пути следования, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen Tiguan, под управлением 50-летней женщины, которая стояла в попутном направлении по ул. Антонова-Овсеенко. 54-летний пассажир Volkswagen Tiguan госпитализирован.