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Самарцы рассказали, как выбирают себе работу

10 июля 2024 13:29
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Самарцы рассказали, как выбирают себе работу

По призванию чаще работают дизайнеры, воспитатели и пиарщики; прежде всего, ради денег, — операторы кол-центров и бухгалтеры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного трудоустроенного населения из города.

Большинство самарцев рассматривают работу, прежде всего, как способ заработка: 57% респондентов говорят, что трудятся, в первую очередь, ради зарплаты, льгот и бонусов. Для 25% наиболее важно продвижение по карьерной лестнице: они стремятся повысить свой профессионализм, статус и участвовать в масштабных проектах. 12% опрошенных видят в ежедневном труде, прежде всего, своё призвание, получают удовольствие от работы и радуются вкладу в общее дело.

Женщины чаще мужчин отмечают, что работают в основном ради дохода и по призванию. Горожане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей чаще говорили о том, что работают ради заработка (62%). Среди молодёжи до 34 лет больше всего тех, кто рассматривает работу как способ повышения своего профессионального статуса (28%).

Судя по ответам представителей различных профессий, выяснилось, что дизайнеры (43%), воспитатели (39%), PR-менеджеры (38%), врачи (31%) и учителя (24%) чаще считают свою работу призванием. Продавцы-консультанты (38%), эйчары (35%), менеджеры по продажам (32%) и системные администраторы (31%) чаще других работают, в первую очередь, ради возможности построить карьеру. Операторы call-центра (83%), главные бухгалтеры (75%), секретари (73%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 68%), юристы и офис-менеджеры (по 67%) чаще признаются, что работа для них, прежде всего, — источник дохода, а уж потом все остальное.

Время проведения: 23 июня — 8 июля 2024 года

Теги: Опрос

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