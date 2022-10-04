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Самарцы рассказали, как справляются с рабочим стрессом

4 октября 2022 10:48
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Самарцы рассказали, как справляются с рабочим стрессом

Опрос проводили среди 2250 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Больше половины самарцев (55%) заявили, что время от времени испытывают стресс на работе, редко подвергаются стрессу 27% опрошенных, а постоянно – 8%. Оставшиеся респонденты утверждают, что работают без стресса.

Согласно результатам исследования, 76% респондентов уверены, что постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении.

Участники опроса выбирали несколько ситуаций, в которых испытывают стресс на работе (множественный выбор вариантов ответа):

  • возникновение проблем, решение которых не зависит напрямую от сотрудника – 55%, 
  • большой объём работы – 46%,
  • возникновение ошибок – 36%,
  • конфликты с коллегами, начальством – 27%,
  • срыв сроков выполнения задач – 25%,
  • решение сложных вопросов – 22%,
  • конфликты с клиентами/заказчиками – 20%,
  • взаимодействие с начальством – 19%,
  • решение рабочих вопросов с коллегами – 17%.

С накопившимся за день стрессом сотрудники борются по-разному: гуляют на свежем воздухе (27%), смотрят фильмы, сериалы, позитивные передачи и видео (16%), стараются больше времени проводить с семьей и друзьями (12%), играют в игры на компьютере/смартфоне (12%), занимаются любимым делом, хобби (11%), едят любимые продукты (10%), читают книги (7%), проводят время в соцсетях (5%).

Как показало исследование, в 37% респондентов утверждают, что у них в компании практикуются разные способы уменьшения стресса и создания благоприятной обстановки на работе со стороны руководства компании. 

По мнению респондентов, уровень стресса на работе могли бы снизить (множественный выбор вариантов ответов):

  • доброжелательная атмосфера в коллективе – 57%,
  • стиль управления руководителя – 55%,
  • комфортное рабочее место – 46%,
  • снижение рабочей нагрузки – 40%,
  • комфортные условия для приема пищи/отдыха – 32%,
  • благоприятный климат в помещении – 30%,
  • мероприятия, направленные на сплочение коллектива (совместные выезды, утренняя зарядка, командные игры) – 28%,
  • профессиональная психологическая поддержка – 28%,
  • корпоративный фитнес-центр, спортивный зал – 25%,
  • приятное оформление офиса – 17%.
Теги: Опрос

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