Самарцы рассказали, как справляются с рабочим стрессом

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Опрос проводили среди 2250 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Больше половины самарцев (55%) заявили, что время от времени испытывают стресс на работе, редко подвергаются стрессу 27% опрошенных, а постоянно – 8%. Оставшиеся респонденты утверждают, что работают без стресса.

Согласно результатам исследования, 76% респондентов уверены, что постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении.

Участники опроса выбирали несколько ситуаций, в которых испытывают стресс на работе (множественный выбор вариантов ответа):

возникновение проблем, решение которых не зависит напрямую от сотрудника – 55%,

большой объём работы – 46%,

возникновение ошибок – 36%,

конфликты с коллегами, начальством – 27%,

срыв сроков выполнения задач – 25%,

решение сложных вопросов – 22%,

конфликты с клиентами/заказчиками – 20%,

взаимодействие с начальством – 19%,

решение рабочих вопросов с коллегами – 17%.

С накопившимся за день стрессом сотрудники борются по-разному: гуляют на свежем воздухе (27%), смотрят фильмы, сериалы, позитивные передачи и видео (16%), стараются больше времени проводить с семьей и друзьями (12%), играют в игры на компьютере/смартфоне (12%), занимаются любимым делом, хобби (11%), едят любимые продукты (10%), читают книги (7%), проводят время в соцсетях (5%).

Как показало исследование, в 37% респондентов утверждают, что у них в компании практикуются разные способы уменьшения стресса и создания благоприятной обстановки на работе со стороны руководства компании.

По мнению респондентов, уровень стресса на работе могли бы снизить (множественный выбор вариантов ответов):