Самарцы рассказали, как они воспринимают рекламу в интернете

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Эксперты Авито Рекламы опросили более 7 000 жителей России*, чтобы узнать, в каких форматах им удобнее воспринимать интернет-рекламу, а также оценить ее влияние на покупательское поведение. Большинство (42%) жителей Самары заявили, что доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах.

Согласно результатам опроса, 83% респондентов из Самары замечают рекламу в онлайн-сервисах. Чаще всего самарцы обращают внимание на рекламу в мобильных приложениях — такой ответ дали 73% опрошенных. На втором месте по заметности идут мобильные версии сайтов (54%), а следом — их веб-версии (52%).

Для большинства самый удобный формат рекламы — статичное изображение с текстом — об этом рассказали 52% опрошенных из Самары. Также 51% респондентов отметили видеоролики как один из наиболее предпочтительных форматов интернет-рекламы, а 19% — брендированные изображения без текста. Женщины обращают внимание на видеоконтент чаще мужчин: 39% против 35% соответственно. Интерактивная реклама с игровыми механиками нравится 17% респондентов из Самары. Меньше всего опрошенных обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (7%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (8%).

Почти половина участников опроса из Самары (46%) отметила, что статичное изображение с текстом помогло совершить покупку в последний раз. С помощью рекламных видеороликов недавно приобрели товар или услугу 38% респондентов.