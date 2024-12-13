Самарцы рассказали, где планируют провести новогоднюю ночь

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Новогоднюю ночь большинство горожан планируют провести в семейном кругу в домашней обстановке. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году 74% самарцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 8% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 7% отправятся в путешествие по России, а 4% — на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 2% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то — в гостинице или доме отдыха, другие — на берегу моря.



Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи (79% против 69% соответственно). Мужчины же чаще указывали, что будут работать. Среди тех, кто проведет первую ночь 2025 года на служебном посту — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, представители аварийно-спасательных служб.

Время проведения: 5—9 декабря 2024 года