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Самарцы предпочитают ходить в отпуск в августе

2 августа 2021 09:59
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Самарцы предпочитают ходить в отпуск в августе

Служба Исследований hh.ru выяснила, что чаще всего работники Самарской области предпочитают ходить в отпуск в августе. На втором месте по популярности оказался июль.

Чаще других отпуск в последний летний месяц выбирают представители сферы продаж, юристы и специалисты по управлению персоналом. Сентябрь оказался предпочтительнее для большинства руководителей и ИТ-специалистов.

Среди планов на отпуск в этом году чаще всего работники Самарской области отмечают путешествия по России и бытовые дела (ремонт и другие хлопоты). Правда, не у всех планирование отпуска проходит без трудностей. С чем они связаны? 12% отметили, что руководство не пускало в отпуск без определённой причины. Самыми распространёнными причинами стало то, что нельзя было уйти в отпуск одновременно с другим коллегой и не на кого было оставить работу на время отпуска. При этом 16% работников региона уверяют, что им часто или всегда приходится работать во время отпуска.

«Чаще других во время отпуска работают представители сферы маркетинга, рекламы, PR, юристы, специалисты сферы продаж и бухгалтеры. 38% работников Самарской области отмечают, что им не хватает положенных дней основного отпуска», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Теги: отпуск соцопрос

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