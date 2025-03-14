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Самарцы пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей

14 марта 2025 13:13
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Самарцы пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей

Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты самарцы хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов России. Желаемым медианным доходом оказалась сумма в 200 тыс. руб.

Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 6% опрошенных. 29% были бы не против, если бы их ребенок получал 100-150 тыс. руб. И 24% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тыс. руб. в месяц.

20% участников опроса хотели бы, чтобы их ребенок получал 200-300 тыс. руб. в месяц, 10% — на уровне 300–500 тыс. руб., 2% — 500-1000 тыс. руб. И наконец, каждый десятый рассчитывает, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн руб.

Чаще других суммы в 200 тыс. руб. и более называли респонденты из Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской области (59%) и Челябинской области (55%). Реже — участники опроса из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).

Примечательно, что абсолютное большинство участников опроса считают, что деньги — это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться. С точки зрения пятой части респондентов (24%), нужно исходить из потенциального заработка. И «лишь» 22% считают главным критерием возможность самореализоваться.

Теги: Опрос

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