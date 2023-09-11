Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы

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В воскресенье, 10 сентября, жители города и области отметили 437-летие Самары. В течение всех выходных проходили различные мероприятия: экскурсии в музеях, фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», этнофестиваль «Наследие народов», фестиваль «Шостакович. Над временем», мастер-классы, лекции, выставки.

Главное торжество состоялось на площади Куйбышева, где выступили финалисты «СамФеста» группа «Кинемо» и самаро-московский музыкальный проект «Артич». Также прозвучали песни о Самаре в исполнении народного артиста России Марка Левянта, дуэта Александры Байдачной и Антона Рубана, групп «Незабава» и «Вместе». Порадовали и звезды российской эстрады – Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа «Чайф».

С днем рождения города самарцев и всех своих земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. «Нашей прекрасной Самаре мы признаемся в любви каждый день своими трудами и успехами. Но сегодня мы говорим это на весь мир. Я очень рад, что наш родной и любимый город благоустраивается и вновь обретает былую мощь, процветает. Мы вместе строим новые мосты и дороги, благоустраиваем парки, скверы и набережные. Строим новые больницы, школы и детские сады, дворцы спорта, стадионы, ледовые арены и ФОКи, театры. Мы делаем это все вместе с вами. Спасибо, что мы вместе достигаем этих результатов», – обратился Губернатор к жителям областной столицы.

Глава региона отдельные слова благодарности выразил землякам – участникам специальной военной операции. Руководитель области пригласил на большую сцену командующего 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Андрея Колотовкина, чтобы поблагодарить его лично и всех бойцов в его лице за защиту Родины. «Благодаря им мы можем собраться на нашей главной площади. Это люди, которые своим трудом, ратным подвигом дают возможность нам выразить свою солидарность», – сказал Губернатор и призвал каждого земляка дать слово, что поддержка военнослужащих и членов их семей продолжится и дальше.

«Здесь, на своих местах, здесь, в Самаре, будем защищать нашу Родину и делать все доя того, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым. Благодарность защитникам мы носим в своем сердце каждую минуту, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Давайте дадим себе слово, что ни на минуту не забудем о семьях военнослужащих, окружим их заботой и любовью, нашей поддержкой не на словах, а делами. Спасибо всем нашим защитникам за возможность отпраздновать День рождения родного города под мирным самарским небом. Спасибо, что мы вместе движемся вперед несмотря ни на что, на зло врагу. Враг будет разбит, Победа будет за нами, а наш город будет процветать. С Днем рождения, родная Самара».

«Дорогие земляки, от себя и от всего личного состава 2 Гвардейской армии сердечно поздравляю вас с Днем города. Желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Поверьте, это мирное небо защищаем мы - ваши мужья, сыновья, братья - в зоне проведения специальной военной операции. И верьте, защищаем с честью. Отдельные слова благодарности хочу сказать всем жителям Самары и Самарской области за ту поддержку, что вы оказываете армии. Ваши письма, посылки - это необходимость. Каждый солдат, получая их от незнакомого человека, читает со слезами на глазах. Верьте в нас, и мы победим», – обратился к самарцам Андрей Колотовкин.

«Дорогие самарцы, поздравляю всех с Днем города, который еще так молод, и у нас все еще впереди. Я желаю вам счастья, здоровья, пусть в вашей жизни будет мир и добро», – поздравила горожан Глава областной столицы Елена Лапушкина.

Завершился большой праздник ярким фейерверком. Под восторженные аплодисменты небо над Самарой разукрасилось яркими красками в честь 437-летия.

Фото Дмитрий Бурлаков.