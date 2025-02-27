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Самарцы назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

27 февраля 2025 12:06
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Самарцы назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

Чаще всего родители из Самары хотят видеть своих детей айтишниками, врачами и инженерами. Реже — блогерами и учителями. Каждый второй родитель хотел бы, чтобы ребенок открыл свой бизнес и лишь каждый восьмой пророчит для него карьеру на малых предприятиях. Пятой части родителей было бы сложно принять карьерный выбор ребенка, если бы он расходился с их ожиданиями, выяснили Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, опросив свыше 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет из крупных городов России, и в том числе из Самары. 

Респондентам предлагалась ответить на несколько вопросов о возможном карьерном развитии их детей.

Большинство родителей — и мужчины, и женщины в равной степени — хотели бы видеть своих детей обладателями ИТ- (36%), инженерных (22%) и медицинских (18%) специальностей. Четвертое место по востребованности заняли специальности, связанные с юриспруденцией (12%), пятое — архитектурные специальности и дизайн (по 9%). В десятку самых желанных специальностей также вошли переводчик (8%), специалист в области гейм-девелопмента (7%), косметолог (5%), актер (4%) и блогер (3%).

О желании видеть своих детей ИТ-специалистами чаще говорили самарцы в возрасте 18-24 лет (36% против 32% респондентов в возрасте 25-34 лет, 31% — 35-44 лет, 25% — 45-54 лет и 21% — от 55 лет. Профессию врача для своих детей чаще выбирали участники опроса в возрасте от 35-34 лет (29% против 22% опрошенных в возрасте 35-44 лет, 14% — 18-24 лет, 10% — 45-54 лет и 11% — старше 55 лет). Среди тех, кто считает наиболее перспективными инженерные специальности, больше всего респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (19% против 16% опрошенных в возрасте 25-34 лет, 12% — 45-54 лет, 10% — 18-24 лет и 5% — от 55 лет). 

Развития ребенка в сфере ИТ желают обладатели большинства специальностей. Лишь врачи в массе своей хотели бы, чтобы их дети продолжили профессиональную династию. О том, чтобы ребенок получил медицинскую специальность, мечтает почти каждый второй опрошенный врач, тогда как  айтишниками своих детей видят «лишь» 38% опрошенных медиков.

Вне зависимости от карьерных предпочтений большинство участников опроса признают, что профессии в сфере ИТ и другие технические специальности не дают 100-процентной гарантии более стабильного дохода и значимых карьерных перспектив по сравнению с гуманитарными специальностями. С точки зрения 59% опрошенных, все зависит от индивидуальных способностей и упорства.

В десятку наименее перспективных, с точки зрения родителей, профессий для ребенка вошли бухгалтер (на соответствующий вопрос ответили таким образом 26% участников), блогер (22%), воспитатель / няня (17%), продавец-консультант (13%), агент по недвижимости (11%), мастер ногтевого сервиса (8%), автомеханик (7%) и актер (6%) и учитель (5%).

Более половины респондентов (51%) хотели бы, чтобы их ребенок работал на себя. Свыше трети видят перспективным развитие карьеры в крупных частных (35%) и государственных (34%) компаниях, 31% — в бюджетных учреждениях, 25% — в академической сфере. И лишь 13% опрошенных хотели бы, чтобы ребенок работал в компаниях малого и среднего бизнеса.

О собственном бизнесе у ребенка мечтают преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71% против 57% опрошенных в возрасте 25-34 лет, 48% — 35-44 лет, 32% — старше 55 лет и 28% — 45-54 лет), а также женщины (53% опрошенных женщин против 44% респондентов-мужчин), тогда как мужчины чаще хотели бы видеть ребенка работающим в госсекторе (38% против 32% опрошенных женщин) и научном секторе (24% против 19% женщин).

Вне зависимости от своих ожиданий подавляющее большинство опрошенных родителей (79%) — и мужчины, и женщины в равной степени, — легко приняли бы выбор ребенка, если бы он расходился с их представлениями о перспективной профессии. Почти каждый шестой (17%) признал, что ему бы это далось тяжело и всего 4% — что они заставили бы ребенка овладеть выбранной ими профессией и только после этого решать, чем они хотели бы заниматься дальше. Среди тех, кто настоял бы на своем выборе, мужчин оказалось больше, чем женщин (6% против 2% соответственно).

Теги: Опрос

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