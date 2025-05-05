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Самарцы назвали самые скучные профессии

5 мая 2025 11:51
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Самарцы назвали самые скучные профессии

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самая скучная профессия, по мнению самарцев, — охранник: так считают 13% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (9%). Третье место занимает сторож (8%). 5% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 4% считают максимально неинтересной работу вахтера. Еще 3% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий горожане назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков и проч.

2% респондентов уверены, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 16% утверждают, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же горожанки чаще утверждали, что скучных профессий не существует.
 

Время проведения: 21—28 апреля 2025 года

С уважением,

Теги: Опрос

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