Самарцы назвали самые престижные и доходные профессии

Опрос проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет – в том числе и в Самарской области, пишет Зарплата. Исследование показало, что около половины самарцев (47%) не считают свою профессию престижной. Зато среди самых престижных называют:
Доходной свою профессию считает лишь 30% респондентов. По мнению опрошенных, в настоящее время наиболее прибыльные профессии:
По данным опроса, больше всего на выбор профессии опрошенных повлияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (26%), оплата труда в профессии (18%), престиж профессии и возможность карьерного роста (6%), востребованность работы на рынке труда (4%), следование семейной традиции (2%).