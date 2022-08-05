Самарцы назвали самые престижные и доходные профессии

185

Опрос проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет – в том числе и в Самарской области, пишет Зарплата. Исследование показало, что около половины самарцев (47%) не считают свою профессию престижной. Зато среди самых престижных называют:

программиста, работника сферы IT – 38%,

государственного служащего – 9%,

врача – 7%,

военнослужащего (в том числе, полицейские, сотрудники МЧС) – 7%,

юриста/адвоката/прокурора – 6%,

экономиста/финансиста – 5%,

инженера – 5%.

Доходной свою профессию считает лишь 30% респондентов. По мнению опрошенных, в настоящее время наиболее прибыльные профессии:

программист, работник сферы IT – 41%,

политик – 7%,

банкир – 7%,

нефтяник – 7%,

юрист/адвокат/прокурор – 6%,

летчик/космонавт – 5%,

По данным опроса, больше всего на выбор профессии опрошенных повлияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (26%), оплата труда в профессии (18%), престиж профессии и возможность карьерного роста (6%), востребованность работы на рынке труда (4%), следование семейной традиции (2%).