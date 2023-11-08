Я нашел ошибку
Главные новости:
С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек.
Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря
Самарскую область в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» представит ООО «Тольяттикаучук».
Тольяттинская компания – в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»
Будьте внимательны и осторожны!
9 ноября местами по Самарской области ожидаются усиление ветра
Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно.
Ночью и утром 9 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы».
Самарцы назвали наиболее уместные формы деловых обращений
Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра приняли участие в мероприятиях ПФО в честь Парада Памяти
Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра приняли участие в мероприятиях ПФО в честь Парада Памяти
Оператор билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Оператор билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы назвали наиболее уместные формы деловых обращений

8 ноября 2023 14:15
89
Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы».

Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Наиболее уместным обращением в рабочей обстановке самарцы считают по имени, но на «вы» (39% опрошенных). По имени и на «ты» — на втором месте с 24% голосов респондентов. Обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочтительнее для 20% горожан. Приставки «господин» и «госпожа» считает уместными лишь 1 человек из 100.

Среди мужчин больше тех, кто назвал вполне допустимым на работе обращение на «ты» и по имени (30%). Женщинам больше нравится, когда их зовут по имени, но на «вы» (42%).

Среди молодежи до 24 лет больше всего тех, кто предпочитает общение на «ты» и по имени (39%). Респонденты от 25 до 34 лет хотят, чтобы к ним обращались также по имени, а вот сторонников «ты» и «вы» среди них уже поровну (36 и 34% соответственно). Форме общения по имени и на «вы» отдает предпочтение большинство горожан 35—44 лет (39%). Среди опрошенных старше 45 лет такое обращение также лидирует (35%), но и поклонников формы «на «вы» и по имени-отчеству» больше, чем среди тех, кто моложе (30%).

Чем выше уровень доходов жителей города, тем чаще они предпочитают официальное обращение на «вы» и по имени-отчеству и реже — другие, более демократичные формы.

Среди представителей распространенных профессиональных групп обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочитает большинство врачей (61%), воспитателей (59%) и учителей (54%). Диспетчерам, администраторам и маркетологам удобнее, когда к ним обращаются по имени, но на «вы». Сторонников демократичного стиля общения больше всего среди программистов (60%), специалистов по продажам (49%), клиентских менеджеров и дизайнеров (по 45%).

Время проведения: 13 октября — 7 ноября 2023 года.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Опрос Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
08 ноября 2023, 13:04
Россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
Обращаются в больницы и поликлиники с первыми симптомами 29% респондентов. Здравоохранение
125
Каждый второй самарец поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык
08 ноября 2023, 10:09
Каждый второй самарец поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык
Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет. Общество
180
Жители Поволжья, работающие за границей, просят индексацию зарплаты и выплат в валюте
08 ноября 2023, 10:00
Жители Поволжья, работающие за границей, просят индексацию зарплаты и выплат в валюте
Исследование показало: у 55% опрошенных работодателей в штате есть сотрудники, работающие вне РФ. Экономика
171
В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
436
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
536
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1059
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
865
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
829
Весь список