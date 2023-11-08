Самарцы назвали наиболее уместные формы деловых обращений

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Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Наиболее уместным обращением в рабочей обстановке самарцы считают по имени, но на «вы» (39% опрошенных). По имени и на «ты» — на втором месте с 24% голосов респондентов. Обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочтительнее для 20% горожан. Приставки «господин» и «госпожа» считает уместными лишь 1 человек из 100.



Среди мужчин больше тех, кто назвал вполне допустимым на работе обращение на «ты» и по имени (30%). Женщинам больше нравится, когда их зовут по имени, но на «вы» (42%).



Среди молодежи до 24 лет больше всего тех, кто предпочитает общение на «ты» и по имени (39%). Респонденты от 25 до 34 лет хотят, чтобы к ним обращались также по имени, а вот сторонников «ты» и «вы» среди них уже поровну (36 и 34% соответственно). Форме общения по имени и на «вы» отдает предпочтение большинство горожан 35—44 лет (39%). Среди опрошенных старше 45 лет такое обращение также лидирует (35%), но и поклонников формы «на «вы» и по имени-отчеству» больше, чем среди тех, кто моложе (30%).



Чем выше уровень доходов жителей города, тем чаще они предпочитают официальное обращение на «вы» и по имени-отчеству и реже — другие, более демократичные формы.



Среди представителей распространенных профессиональных групп обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочитает большинство врачей (61%), воспитателей (59%) и учителей (54%). Диспетчерам, администраторам и маркетологам удобнее, когда к ним обращаются по имени, но на «вы». Сторонников демократичного стиля общения больше всего среди программистов (60%), специалистов по продажам (49%), клиентских менеджеров и дизайнеров (по 45%).



Время проведения: 13 октября — 7 ноября 2023 года.

Фото: freepik.com