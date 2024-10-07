37% жителей Самары видят в деньгах свободу

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Для жителей Самары старше 45 лет деньги — это необходимость, для молодежи — свобода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Для 45% жителей Самары деньги — это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются жители Самары старше 45 лет (50%). Деньги — чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (54%).



Для 37% горожан деньги — это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (45%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (42%). «Способ стать собой», — заявляют они.



Для 9% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Деньги — цель и для жителей Самары 35—44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).



Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).



Время проведения: 30 сентября — 3 октября 2024 года