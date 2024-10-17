В Самаре подвели итоги мониторинга общественного мнения о деятельности транспортной полиции

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Всего в опросе приняли участие 100 совершеннолетних респондентов. Подавляющее большинство из них доверяют транспортным полицейским и оценивают их работу положительно.

Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. При осуществлении своей деятельности сотрудники органов внутренних дел стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Для получения обратной связи сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и представители общественного совета при линейном управлении провели мониторинг общественного мнения о деятельности транспортной полиции на объектах оперативного обслуживания.

Опрос граждан проводился в зданиях вокзалов на железнодорожных станциях Похвистнево, Кинель, Чапаевск, Безенчук, Тольятти и Самара, в пассажирских поездах, находящихся в пути следования. Мероприятие прошло и в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Курумоч».

Пассажирам предлагалось анонимно ответить на 9 вопросов анкеты, которые касались степени защищенности граждан на объектах транспортной инфраструктуры, опасения за жизнь, здоровья и сохранности имущества. Пассажиры дали свою оценку деятельности и сообщили об уровне доверия граждан сотрудникам транспортной полиции и общественникам.

Всего в опросе приняли участие 100 совершеннолетних респондентов: в аэропорту «Курумоч» на вопросы ответили 30 граждан, на объектах железнодорожного транспорта - 70 пассажиров. Подавляющее большинство из них доверяют транспортным полицейским (88%) и оценивают их работу положительно (90%). Кроме этого, граждане чувствуют себя защищенными на указанных объектах транспорта (87%) и готовы, при необходимости, оказать помощь полицейским (80%).

В мероприятии по изучению общественного мнения в аэропорту «Курумоч» принял участие представитель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Алексей Викторович Салтанов, а на железнодорожном вокзале станции Самара в проведении опроса граждан участвовал председатель указанного Общественного совета Владимир Сергеевич Берглезов.

«В деятельности полиции очень важна поддержка граждан, а она может быть только если есть доверие к сотрудникам и их работе – отметил председатель Общественного совета Владимир Сергеевич Берглезов.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте