В Самаре воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе

73

Женщины больше любят кофе, мужчины — чай. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

У чая и кофе — примерно поровну почитателей среди экономически активных жителей Самары: 44 и 45% соответственно. Однако мужчины предпочитают чай, а женщины — кофе.



А вот среди представителей распространенных профессиональных групп любители этих напитков распределились следующим образом. Воспитатели, снабженцы и эйчары, а также программисты и сисадмины предпочитают чай (50% и более голосов опрошенных). Логисты, медицинские сестры, секретари, а также врачи и медсестры любят кофе.



Нашлись и те, кто не любит ни чай, ни кофе, — их 6%.



Время проведения: 1—13 августа 2024 года.

Фото: freepik.com