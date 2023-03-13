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Самарцы назвали города, которые планируют посетить в отпуске в этом году

13 марта 2023 10:42
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Самарцы назвали города, которые планируют посетить в отпуске в этом году

Опрос проводили среди 2205 жителей страны в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Самарской области. Как сообщили 93% ответивших самарцев, в этом году они намерены брать отпуск. По результатам опроса, 35% респондентов последний раз отдыхали полгода назад, год назад – 29%, менее полгода назад – 22%, более двух лет назад – 9%, два года назад – 5%.

Из тех, кто планирует отдохнуть в этом году, 50% респондентов планируют путешествовать по России, 15% постараются выехать за границу, 18% будут отдыхать у себя на даче, 8% собираются заняться ремонтом, 7% пойдут учиться новому или займутся переобучением, лишь 2% хотят остаться дома и не имеют никаких планов. 

Респонденты, которые намереваются путешествовать в этом году по России, отметили, что собираются в Сочи (21%), в Санкт-Петербург (12%), в Анапу (10%), в Казань (7%), в Дагестан (6%), в Крым (5%), в Москву (5%), по Золотому кольцу (3%), Карелию (1%). Остальные ответившие окончательно не определились с конкретным направлением.

По мнению участников опроса, идеальный отпуск – пляжный отдых (37%), экскурсионные поездки по новым городам и странам (26%), активный туризм с пешими походами, сплавами, экстремальными приключениями (13%), спокойный релакс дома (7%), жизнь на даче (3%). Остальные респонденты считают, что можно идеально отдохнуть где и как угодно, главное, чтобы не беспокоили коллеги по срочным рабочим вопросам.

Теги: Опрос

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