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Самарцы могут передать свои семейные истории на вечное хранение в Музей Победы

27 октября 2022 11:10
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Самарцы могут передать свои семейные истории на вечное хранение в Музей Победы

Музей Победы на Поклонной горе предлагает жителям Самарской области передать свои семейные истории во всенародный проект «Лица Победы», цель которого — сохранить память обо всем военном поколении. Здесь собирают материалы обо всех, кто внес свой вклад в Победу — о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу.

«В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполье или партизанских отрядах, работавших в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в  наш музейный проект «Лица Победы», чтобы увековечить память о своих близких для многих будущих поколений. Создание столь масштабного архива позволит почувствовать причастность каждой семьи, каждого человека к общей истории нашей страны», — отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Для внесения истории в проект необходимы фотография и биография родственника. Передать материалы можно через сайт проекта https://historydepositarium.ru/, после проверки модераторами карточка с информацией станет доступна для поиска на портале. Кроме того, в Музее Победы создана мультимедийная экспозиция «Лица Победы», и каждый участник проекта, приехав в Москву, может прийти в музей и показать детям и внукам портрет своего предка на большом экране.

Подробнее на сайте проекта https://historydepositarium.ru/.


Музей Победы запустил всероссийский исторический проект «Лица Победы» 3 декабря 2019 года. Сегодня в архиве насчитывается более 700 тысяч историй, и их количество постоянно растет.

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