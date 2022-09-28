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Самарцы могут оформить доступ к Госуслугам в ресурсных центрах «Мой дом»

28 сентября 2022 11:23
137
Самарцы могут оформить доступ к Госуслугам в ресурсных центрах «Мой дом»

В рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом» во внутригородских районах организована работа территориальных ресурсных центров поддержки актива МКД. В пунктах специалисты в сфере ЖКХ общаются с жителями, консультируют по различным вопросам, помогают в оформлении документов и решений, принятых собственниками жилья.

Еще одна задача, которую выполняют ресурсные центры, это предоставление услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА. Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг во внутригородских районах организована работа выездных пунктов МФЦ.

Так, в Железнодорожном районе четыре ресурсных центра. Накануне в пункте по адресу: Аэродромная, 9 работал специалист МФЦ, который помогал жителям оформить доступ в систему ЕСИА.

«Еженедельно на базе ресурсных центров проводятся выездные встречи с сотрудниками МФЦ. Они позволяют жителям района зарегистрировать или восстановить учетную запись на Госуслугах, - рассказала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Ольга Шимочкина. - Сейчас в век цифровизации особенно важно пользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам портал Госуслуг. Поэтому в ресурсных центрах также работают специалисты, помогающие пользоваться платформой. Особенно это важно для тех жителей, у которых кнопочные телефоны и дома нет доступа к Интернету».

График работы выездных пунктов МФЦ в ресурсных центрах «Мой дом»:

Кировский район: 30 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Каховская, 21;

Красноглинский район: 30 сентября, 12.00 – 14.00, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, 10;

Ленинский район: 29 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Садовая, 225;

Октябрьский район: 29 сентября, 12.00 – 14.00, ул. Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833;

Промышленный район: 28 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Ново-Вокзальная, 176;

Советский район: 28 сентября, 12.00 – 14.00, ул. Аэродромная, 53.

Выездные пункты МФЦ принимают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

В рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом» во внутригородских районах организована работа территориальных ресурсных центров поддержки актива МКД. В пунктах специалисты в сфере ЖКХ общаются с жителями, консультируют по различным вопросам, помогают в оформлении документов и решений, принятых собственниками жилья.

Еще одна задача, которую выполняют ресурсные центры, это предоставление услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА. Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг во внутригородских районах организована работа выездных пунктов МФЦ.

Так, в Железнодорожном районе четыре ресурсных центра. Накануне в пункте по адресу: Аэродромная, 9 работал специалист МФЦ, который помогал жителям оформить доступ в систему ЕСИА.

«Еженедельно на базе ресурсных центров проводятся выездные встречи с сотрудниками МФЦ. Они позволяют жителям района зарегистрировать или восстановить учетную запись на Госуслугах, - рассказала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Ольга Шимочкина. - Сейчас в век цифровизации особенно важно пользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам портал Госуслуг. Поэтому в ресурсных центрах также работают специалисты, помогающие пользоваться платформой. Особенно это важно для тех жителей, у которых кнопочные телефоны и дома нет доступа к Интернету».

 

График работы выездных пунктов МФЦ в ресурсных центрах «Мой дом»:

Кировский район: 30 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Каховская, 21;

Красноглинский район: 30 сентября, 12.00 – 14.00, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, 10;

Ленинский район: 29 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Садовая, 225;

Октябрьский район: 29 сентября, 12.00 – 14.00, ул. Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833;

Промышленный район: 28 сентября, 15.00 – 17.00, ул. Ново-Вокзальная, 176;

Советский район: 28 сентября, 12.00 – 14.00, ул. Аэродромная, 53.

Выездные пункты МФЦ принимают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Напомним, что Региональный Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК  проекта «Мой дом» был создан в марте 2021 года при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Позвонить на «горячую линию» можно по будням по телефону: 8 800 5555 263 (звонок бесплатный).

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