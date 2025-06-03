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Самарцы готовы потратить больше 30 000 рублей на школьный выпускной

3 июня 2025 11:30
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Самарцы готовы потратить больше 30 000 рублей на школьный выпускной

Аналитики Авито узнали у выпускников и их родителей, где они будут отмечать выпуск из школы, и сколько планируют потратить на празднование и образ. В среднем жители Самары считают, что выпускной ребенка обойдется им в 31 000 рублей. Из них 22 000 уйдут на празднование, а 9 000 — на вечернее платье или костюм. При этом большинство родителей выбирают образ на выпуск вместе с виновниками торжества, а главный критерий — чтобы ребенку все нравилось. 

Большая часть старшеклассников в этом году будут отмечать выпускной в ресторане или в банкетном зале — так ответили треть (31%) опрошенных. Еще 26% отпразднуют на природе, а 17% — в школе. 

В среднем на празднование этого события жители Самары закладывают 22 000 рублей. Но все же 44% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, из них 9% — и вовсе в 5 000 рублей. От 10 001 до 30 000 рублей готовы потратить 19%, и столько же — более этих сумм. 

Образ на выпускной — не менее важная деталь праздника. Большинство родителей (43%) принимает участие в выборе наряда. Однако в каждом третьем случае (38%) ребенок все подбирает сам, обращаясь к родителям только с просьбой оплатить выбранное. Есть и те родители, которые покупают все сами, без участия ребенка (19%) — в основном это касается молодых людей. 

При этом главный критерий — чтобы образ нравился выпускнику (72%). 56% придерживаются практичного подхода и стараются учесть и то, чтобы наряд можно было потом носить в повседневной жизни. Каждый третий (38%) обращает внимание на тренды, столько же — на то, чтобы образ укладывался в бюджет. Также 19% респондентов обращают внимание на то, чтобы в выбранной одежде и обуви было удобно, и еще 19% учитывают возможность дальнейшей перепродажи. 

Большинство выбирают и заказывают вещи для образа на выпускной онлайн. Причем 65% делают это на сайтах или в приложениях конкретных магазинов, 12% выбирают вещи на различных онлайн-площадках вроде Авито. Из тех, кто на стороне офлайна, 23% предпочитают конкретные магазины.

В среднем родители готовы потратить на образ ребенка на выпускной 9 000 рублей. При этом 28% хотели бы уложиться в 7 000 рублей, а 19% — в сумму от 7 001 до 10 000 рублей. 34% заложили бюджет от 10 001 до 15 000 рублей. 

Теги: Опрос

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