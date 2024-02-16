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Самарцы готовы посылать своим половинкам подарки в другую страну

16 февраля 2024 13:55
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Самарцы готовы посылать своим половинкам подарки в другую страну

Половина девушек (50%) готовы отправлять подарки своим иностранным возлюбленным после длительного периода знакомства. Такого же мнения придерживается и подавляющее большинство мужчин (76%). Это стало известно в ходе совместного исследования компании СДЭК и дейтинг-сервиса Мамба.

Половина молодых людей (50%) и треть девушек (35%) признались, что опыт отношений на расстоянии ничем хорошим у них не закончился. Среди иностранцев выбор самарчанок в основном падал на турков (13%), а самарчан — на белорусок (22%).

Несмотря на это, дать такому формату второй шанс и искать партнера из-за границы готовы большинство респондентов — 76% девушек и 83% мужчин. Лишь 17% самарчанок и 16% самарчан заявили, что им не нужны такие отношения. Интересно, что большая часть женской половины населения (55%) не готовы к переезду к своей половинке в другую страну, в то время как 50% мужчин хотели бы приехать к девушке в гости, чтобы познакомиться лично. К полноценному переезду в страну проживания избранницы после продолжительного общения готовы 16% молодых людей.

Согласно опросу, 38% девушек и 34% мужчин были бы рады получать подарки из-за границы, даже если они едва знакомы с собеседником. Однако равное количество респондентов обоих полов (17%) признались, что не хотят  получать подарки издалека, чтобы не чувствовать себя к чему-то обязывающим. При этом самостоятельно отправлять подарки большинство опрошенных готовы лишь после длительной переписки — так ответила половина женщин (50%) и 76% мужчин.

41% девушек ответили, что предпочитают в качестве подарков финансы на расходы в России. Треть респонденток (33%) хотели бы получить парфюм, а 28% — украшения. Мужчины были бы в основном рады сладостям (33%) и книгам по собственному выбору (30%). 

Мнения насчет привязки подарка к какому-то поводу у представителей разных полов разошлись — большинство женщин (80%) считают, что повод не обязателен, так как подарок – это знак внимания, а две трети мужчин (66%) заявили, что поводом можно считать непосредственно само знакомство. Цель отправления подарков у мужчин (80%), и у женщин (76%) общая — они готовы подготовить подарок просто ради того, чтобы порадовать своих половинок.

Теги: Опрос

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