Самарцев ждут в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин»

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»:
Четверг, 25 августа:
17.30-19.20 Куда приводят мечты, 1998
19.30-20.50 34ый скорый, 1981
21.00-22.50 Отпетые мошенники, 1988
Пятница, 26 августа:
17.00-17.20 Чебурашка, 1972
17.30-18.45 Золушка, 1949
18.55-20.25 Маленький Николя, 2009
20.35-22.40 Стражи галактики, 2014
Суббота, 27 августа ( Ночь кино) :
16.30-18.15 Пара из будущего, 2021
18.25-20.50 Чемпион мира, 2021
21.00-22.55 Последний богатырь, 2017
Воскресенье, 28 августа:
17.00-18.15 Восемь дней надежды, 1984
18.25-20.30 Небесный замок Лапута, 1986
20.40-22.30 Ледяной драйв, 2021
Фото: Самарская набережная