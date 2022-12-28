Самарцев приглашают посетить конный клуб в Кривой Луке в праздничные дни

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Друзья, чтобы праздничные дни запомнились, предлагаем вам посетить конный клуб в Кривой Луке и отдохнуть всей семьей!



Здесь вас прокатят верхом по живописным местами и разнообразным ландшафтам, научат верховой езде под руководством опытного инструктора на спокойной лошади.



Для прогулок, обучения и аренды предоставляются выезженные лошади, защитная амуниция. А для самых маленьких в конном клубе есть пони.



Друзья, посетить конный клуб можно только по предварительной записи: 8 (927) 708-38-70 – Анна, сообщает пресс-служба клуба.

Кинельский район, село Кривая Лука, Набережная улица, 53А

Фото: пресс-служба клуба