Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»

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В Главном управлении МВД России по Самарской области до 15 августа текущего года принимаются творческие работы на первый этап ежегодного фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».

Конкурс проводится в номинациях «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «На шутливой волне» и «Полиция глазами общества», в которых могут участвовать все желающие.

Лица, не проходящие службу системе МВД России участвуют в номинации «Полиция глазами общества».

Лучшие работы будут направлены на второй этап конкурса в МВД России.

Для участия в фотоконкурсе необходимо до 15 августа 2021 года отправить в пресс-службу областного главка на почту samaraguvd@mail.ru заявки на участие с приложением фоторабот.

Вся подробная информация на сайте: https://63.мвд.рф/news/ item/24827079/