Самарцев приглашают на встречу с писателем Александром Пелевиным и скрипачом Петром Лундстремом

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16 января в 19:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (Большой зал) состоится встреча с поэтом, писателем Александром Пелевиным и представителем одной из старейших музыкальных фамилий России, скрипачом Петром Лундстремом.

Александр Пелевин - российский писатель, поэт, журналист, редактор. В 2021 году стал лауреатом премии «Национальный бестселлер». Неоднократно высказывался в поддержку Донбасса в своих социальных сетях. В январе 2019 года Пелевин посетил Луганск и был внесён в базу сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Пётр Лундстрем - скрипач-виртуоз, представитель знаменитой музыкальной династии. Он является внучатым племянником короля русского джаза Олега Лундстрема и внуком знаменитого советского пианиста Михаила Воскресенского. С 2019 года выступает с концертами на Донбассе, а весной 2022 года исполнил «Чакону» Иоганна Баха в Мариуполе.

Творческая встреча состоится в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе», организованная киностудией «Самарафильм», военно-гуманитарным обществом «Запасная столица» и Домом офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова.

Ранее с лекциями в Самару уже приезжали известные российские историки Илья Ратьковский, Егор Яковлев и Алексей Исаев.

Также 29 января Самару посетит самый знаменитый поэт Дмитрий Мельников, а в феврале в Доме офицеров вновь выступит автор и ведущий проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Мероприятие организовано при поддержке командования 2-й Гвардейской общевойсковой армии и лично начальника Дома Офицеров Самарского гарнизона Александра Назаренко.

Вход на мероприятие свободный.