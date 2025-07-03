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Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

3 июля 2025 11:34
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Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» пройдёт в Стерлитамаке с 8 по10 августа, в пятый раз. Это одно из самых ярких событий культурного и туристического календаря Республики Башкортостан.

В этом году у фестиваля новая концепция – «Сокровищница талантов». Каждый гость сможет погрузиться в фольклорные традиции народов, проживающих в Республике Башкортостан. Участников и гостей мероприятия ждут живая музыка, народные песни, хороводы и танцы, концерты, интерактивные площадки, детская программа и выступления приглашенных артистов.

Главной фестивальной площадкой по традиции станет сквер имени Салавата Юлаева. Именно здесь декораторы воссоздадут атмосферу уездного города: с торговыми рядами, телегами, купеческими вывесками и фотозонами в стиле XIX века.

На ремесленной ярмарке, одной из самых популярных зон фестиваля, свои изделия представят лучшие мастера из разных регионов России и СНГ.

 Всю подробную информацию о фестивале, о том, как зарегистрироваться, можно узнать в официальной группе мероприятия: https://vk.com/kupetcstr?ysclid=mck2ih6df7889603520

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