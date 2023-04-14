Самарцев приглашают на День плова 

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16 апреля на открытой площадке - на муниципальной ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского - пройдет насыщенная программа: под музыкальное сопровождение ведущий проведет для всех желающих тематические викторины и конкурсы, а завершится празднование дегустацией горячего, ароматного плова.

Мероприятие стартует в 11:00 и продлится до 15:00.



Для гостей ярмарки устроят настоящее торжество вкуса - здесь пройдут кулинарные праздники, на которых каждый посетитель найдет угощение по душе. Участие в таких мероприятиях – не только возможность разнообразить свой досуг и развить гастрономическое восприятие, но и шанс узнать много нового о традициях и блюдах народов, проживающих на территории города и региона, завести новые знакомства и увлекательно провести время



В этом году муниципальная ярмарка станет площадкой для серии тематических гастрономических праздников – Дня плова, Дня шашлыка, Яблочного Спаса, Дня сока.

Фото: администрация Самары