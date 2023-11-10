Самарцев приглашают к участию в международной просветительской акции «Географический диктант – 2023»

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19 ноября 2023 года в 12:00 по местному времени в девятый раз стартует международная просветительская акция «Географический диктант – 2023».

Участники диктанта анонимно отвечают на вопросы по географии России. По традиции Географический диктант – 2023 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов – «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта https://dictant.rgo.ru/geography.