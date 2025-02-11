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Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»

11 февраля 2025 12:29
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Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»

В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, и в преддверии праздника проводится городской открытый конкурс-выставка «Самарская маслёна». 

 Жители города могут принять участие в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол маслён – главного символа широкой Масленицы. 

Каждый год лучшие работы выставляются на площади Куйбышева во время празднования Масленицы. Работы должны быть не менее 0,5 метра. Допускается использование для изготовления маслёны любых материалов. Необходимо предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора.  

 С 12 февраля начинается прием заявок на участие в конкурсе. Жюри определят победителей по трем номинациям: традиционная обрядовая кукла; обрядовая кукла - современный взгляд; эко-кукла – из экологически чистых, природных материалов.

 Заявки принимаются до 24 февраля в формате EXEL (форма в Приложении) на электронный адрес: samara.maslena2025@yandex.ru. 
Фотографии (не менее трёх) творческих работ предварительно выкладываются на любом из облачных хранилищ (Яндекс.Диск, Mail-облако). В заявке обязательно нужно указать ссылку на фотоработы из «облака».

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