Самарцев познакомили с творчеством знаменитого земляка - кинорежиссера Эльдара Рязанова

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«Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля!», «Жестокий романс» - ещё не все из этих ребят знакомы с творчеством великого кинорежиссёра Эльдара Рязанова. Но теперь они обязательно продолжат знакомство с его кинофильмами вместе с родителями, для которых фильмы Рязанова - это огромный пласт культурной жизни страны, целая эпоха. В Самаре волонтёры «Единой России» организовали экскурсию в музей известного российского режиссёра Эльдара Рязанова для детей и членов семей военнослужащих - участников СВО.

Центральное место в экспозиции Музея Эльдара Рязанова занимает комната, где он провёл первые дни своей жизни, а затем находился в эвакуации в годы войны. Благодаря воспоминаниям самого Рязанова и его современников, здесь можно узнать подробности о самарском периоде его жизни и творчестве.

В фондах музея - уникальные документы и предметы эпохи, кадры кинохронику и фотоархив, рассказывающие о жизни Куйбышева -запасной столицы, передающие атмосферу города и настроение людей, населявших его в годы Великой Отечественной.

В зале «В гостях у Рязанова»- мебель и личные вещи режиссёра из его московской квартиры и дома в подмосковном посёлке «Советский писатель: стол и кресла, плед, картины из личной коллекции режиссёра, любимая съёмочная куртка, очки, автографы.

Гид познакомил ребят с творчеством Эльдара Рязанова, рассказал о любви великого кинорежиссёра к Самаре и показал интерактивные элементы экспозиции.

«Решили устроить такую тематическую экскурсию. Важно не только знать, что твой земляк - известный режиссёр, что вырос там, где и ты. Увидев обстановку,окружающую Рязанова в детские годы, мы лучше сможем понимать его творчество», - считают молодогвардейцы.

«Сегодня был замечательный экскурсовод. Мы узнали много интересного о Эльдаре Рязанове и познакомились с музеем, о котором особо и не знали», - поделилась впечатлением участница экскурсии Татьяна Пахомова.

Отметим, что ко дню российского кино по всей стране волонтёры «Единой России» и активисты МГЕР провели тематические мероприятия ко Дню российского кино: организовали просмотры кино и мультфильмов для детей, провели встречи с режиссёрами и актёрами, устраивали викторины и квизы по истории отечественного кинематографа, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"