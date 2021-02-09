Самарцев попросили высказаться об ужесточении закона о тишине

175

Из документа хотят убрать лазейку для шумных соседей.

В Самарской области начались публичные консультации по поводу ужесточения закона о тишине. Высказать свое мнение жители смогут до 12 марта 2021 года.

Рассматривать инициативу будут в губернской думе. Авторы считают, что одна из формулировок закона — неясная. Поэтому привлечь к ответственности шумных соседей сложно.

— Речь идет о формулировке «обеспечивается тишина и покой граждан, находящихся в многоквартирном доме». Практика показала, что ее трактуют вольно. Можно посчитать, что речь идет только о защите жильцов домов от шума на улице, — объяснили авторы законопроекта.

По их мнению, из-за этого шумные соседи в многоквартирных домах могут избежать ответственности за нарушение закона о тишине. Они предложили прописать в документе, что закон обеспечивает тишину и покой граждан, находящихся не просто в многоквартирном доме в целом, а непосредственно в жилых помещениях многоквартирных домов, пишет 63.ру.

В последний раз закон о тишине меняли в Самарской области в прошлом году. Строителям разрешили работать по ночам, но только если они возводят социально значимые учреждения.

Фото: Pixabay.com