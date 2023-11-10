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Самарцев ожидают прохладные выходные

10 ноября 2023 12:12
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Самарцев ожидают прохладные выходные

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 11-12 ноября.

По данным Яндекс Погоды, 11 ноября в Самаре пройдет небольшой дождь, а температура достигнет +4°. Скорость ветра с утра составит 6 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет +4°. Днем она поднимется до +6°, а вечером опустится до +4°. 

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +8°…+12°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска и Перми, где ожидаемая температура будет варьироваться от -3° до +2°.

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