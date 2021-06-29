Самарцев - любителей активного и здорового образа жизни приглашают принять участие в акции «Выходные с ГТО»

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3 июля в парке Гагарина стартует физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО: от вершин ГТО к космическим вершинам».

Еженедельно каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 14.00 на площадке рядом с футбольным стадионом будет установлен мобильный комплекс «ГТО», где можно будет испытать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

К участию в мероприятии допускаются жители Самары основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 65 лет, относящиеся к I – X ступеням комплекса ГТО соответственно.

Программой акции запланированы консультации по вопросам реализации комплекса «Готов к труду и обороне», прием нормативов (силовые и легкоатлетические виды) в тестовом и официальном формате.

Участникам, желающим официально выполнить норматив комплекса, необходимо направить заявку с пометкой «Выходные с ГТО» на адрес электронной почты: olimpdod.adm@mail.ru, за три дня до мероприятия. Заявка должна содержать ФИО, УИН-номер, допуск врача, согласие на обработку персональных данных.

Акция продлится до 29 августа 2021 года.