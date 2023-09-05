Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»

182

Ежегодно в Самарской области отмечается День дружбы народов. В этом году праздник состоится в 9-й раз: 10 сентября гостей ждут на уникальном событии – Этнофестивале «Наследие народов» в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» (г. о. Самара, Куйбышевский район, улица Александра Солженицына).

День дружбы народов является традиционным для нашего региона. ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» – организатор праздника, который проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Союза народов Самарской области.

Участников этого культурного события ждет разнообразная программа, полная ярких событий. Праздник стартует в 12:00, вход свободный.

Для гостей и жителей города будут работать тематические площадки:

– «Молодежный этнодвиж» – участники смогут собрать свою команду, сразиться в командной интеллектуальной игре «ВолгаЭтноВикторина» и испытать свои знания о национальной специфике нашего региона;

– Поклонники живой музыки могут прийти на «Этноголос» и насладиться уникальной молодежной творческой программой: самодеятельные молодежные коллективы и исполнители представят вокальные произведения современных авторов и фольклорные композиции в современной аранжировке на национальных языках народов мира;

– В рамках «Этнолектория» гости фестиваля смогут погрузиться в мир национальных языков народов Самарской области и принять участие в открытых уроках, проводимых педагогами-наставниками воскресных школ;

– «Артель» и «Ярмарочные ряды» познакомят с традиционными промыслами и ремеслами народов Самарской области, пройдут увлекательные мастер-классы; желающие принять участие могут записаться на мероприятие заранее по номеру телефона: 7 (917) 111-57-54;

– на площадке «Этнокухня» у участников будет возможность попробовать блюда традиционной кухни народов Самарской области и погрузиться в удивительный мир их вкусов;

– концертная площадка порадует гостей яркими выступлениями талантливых артистов и непередаваемой атмосферой творчества;

– на площадке «Победа будет за нами» гостям культурного события будет предоставлена возможность написать письмо, записать видеообращение для самарских солдат, участвующих в СВО, принять участие в плетении маскировочных сетей, а также здесь пройдет акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО;

– выставочная площадка «Многонациональная губерния» позволит посетителям открыть для себя коллекции Дома дружбы народов Самарской области на выставке, а также принять участие в «Этнодиктанте», проверить свои знания и получить призы.

Отметим, что Этнофестиваль «Наследие народов» – это отличная возможность расширить свои знания об истории этносов, их языке, культуре и традициях.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефонам: 8 (846) 995-02-71 , 997-12-27.

0+