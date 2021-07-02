Самарцам доступна новая электронная услуга - предоставление сведений из муниципального архива

25

Жителям Самары стала доступна новая услуга в электронном виде – сведения из архивного отдела Администрации городского округа Самара. Посредством портала Gosuslugi.ru теперь можно получить справки о стаже работы, о заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа и другие сведения.

Новая услуга позволяет получить сведения не выходя из дома, подав заявление в удобное для себя время.

«Плюсы получения новой услуги очевидны: никаких очередей, сокращение транспортных расходов при получении документа. Достаточно иметь при себе любое из устройств: будь то планшет или компьютер. И, конечно, необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг», - отметила руководитель Управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Самары Наталия Екатеринская.

Гражданин сам решает, какой один из трех вариантов получения ответа ему выбрать: документ можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг, заказным письмом Почтой России, либо забрать готовые документы лично в архивном отделе.