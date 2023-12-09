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Самарцам рассказали, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды

9 декабря 2023 10:51
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Самарцам рассказали, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды

В зимнее время года причиной опозданий сотрудников на работу могут быть погодные условия. Например, из-за снегопада накануне ухудшилось транспортное сообщение в городе, и сотрудник опаздывает на работу по этой причине. Может ли работодатель наказать за это работника, рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

На практике этот вопрос является спорным. Трудовой кодекс РФ дает право работодателю привлечь работника к дисциплинарной ответственности в случае, если работник совершил дисциплинарный проступок. Дисциплинарный проступок — это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Соответственно, если будет установлено, что работник по своей вине нарушил установленный в организации режим рабочего времени (то есть опоздал на работу), работодатель может применить к нему дисциплинарной взыскание в виде замечания или выговора. А если работник отсутствует на работе более 4 часов подряд, закон дает работодателю теоретическую возможность и уволить за это. Однако все это возможно только в случае, если будет установлено, что работник нарушил режим рабочего времени по своей вине, или, проще говоря, если у него нет уважительных причин, объясняющих его опоздание.

Что понимать в данном случае под уважительными причинами, закон не объясняет. Все зависит от конкретной ситуации и от позиции конкретного человека, принимающего решение. Работодателю до применения дисциплинарного взыскания нужно запросить у работника объяснение в письменном виде, где тот должен указать причину опоздания. Если работодатель посчитает эту причину неуважительной, он имеет право применить взыскание. А работник в дальнейшем имеет право обратиться в суд, и тогда уже суд будет решать, является причина уважительной или нет.

Суды тоже по-разному разрешают такие споры. В некоторых случаях суды не считают погодные условия уважительными причинами для опоздания (например, Апелляционное определение от 25.06.2015 по делу N 33-3495, Определение Московского городского суда от 26.01.2012 по делу N 33-1990, Определение Свердловского областного суда от 09.08.2011 по делу N 33-11139/2011). В этих случаях суды указывали, что неблагоприятные погодные условия не являются уважительными причинами для опоздания, так как не препятствуют работнику выйти из дома на работу заблаговременно, с учетом погодных условий.

Однако есть примеры и другой позиции (например, Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 14.08.2023 N 88-17239/2023 по делу N 2-53/2022). В данном случае суд встал на сторону работника, поскольку нарушение режима рабочего времени было вызвано уважительными причинами — неблагоприятными погодными условиями, препятствовавшими сотруднику явиться на службу на личном транспортном средстве при отсутствии другого вида транспорта.

Таким образом, ответить однозначно на вопрос, является ли снегопад уважительной причиной для опоздавшего на работу, нельзя. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Учитывая это, в случае ухудшения погодных условий сотрудникам рекомендуется заблаговременно выходить из дома и рассчитывать на увеличение времени на дорогу до работы.

Стоит отметить, что сейчас предпринимаются попытки регламентировать данный вопрос в законе более подробно. Недавно депутаты ГосДумы РФ направили в Минтруд РФ обращение с предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды, но пока официальное рассмотрение данного вопроса еще не начато. 

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