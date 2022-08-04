Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде

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В период летних отпусков и каникул Администрация городского округа Самара напоминаем горожанам и гостям города Самара о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании черного шара; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Перечень официальных городских пляжей набережной реки Волги в 2022 году:

- I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);

- II очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);

- 4-я очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж под спуском по улице Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж у санатория «Можайский»;

- пляж Красноглинского района.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

с 10.06.2022 года по 31.08.2022 года с 09.00 до 22.00;

с 01.09.2022 года по 15.09 2022 года с 09.00 до 21.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

- Единый номер экстренных служб 112 (возможен вызов без sim карты);

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. о. Самара – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103, 8-917-144-35-74.

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