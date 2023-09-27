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Самарцам напоминают про запрет разведения костров

27 сентября 2023 11:00
164
Самарцам напоминают про запрет разведения костров

Администрация городского округа Самара информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома.

Напоминаем, что на территории города действует особый противопожарный режим.

Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям.

Теги: Акценты

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