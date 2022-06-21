Самарцам напоминают правила поведения на водных объектах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские напоминают, что за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Полицейские СО напоминают любителям незаконной рыбалки о наказании за противоправные деяния
Кинологическая служба занимает важное место в системе противодействия преступности, обеспечения охраны правопорядка и безопасности.
Сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД СО получили награды в профессиональный праздник
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Заместитель военного прокурора ЦВО проведёт личный приём граждан, военнослужащих и членов их семей
Игорь Комаров встретился с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями Фестиваля «Театральное Приволжье».
Игорь Комаров: рабочая поездка в Саратовскую область
Эстафету самарскому региону передала Республика Мордовия.
Самарская область принимает «Страну Героев»
Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселения.
В Самаре осужден злостный нарушитель ПДД
За выходные путешественники смогут совершить прогулку по центру Астрахани и посетить жемчужину города – Астраханский Кремль, а также попробуют местные деликатесы.
Новый туристический поезд из Самары в Астрахань отправится в июле 
К акции также присоединятся телебашни в других городах.
В Самаре в День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться изображение вечного огня
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам напоминают правила поведения на водных объектах

21 июня 2022 15:49
136
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.

В период летних отпусков и каникул Администрация городского округа Самара напоминаем горожанам и гостям города Самара о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании черного шара; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др), сообщает пресс-служба администрации Самары.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. о. Самара – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
199
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
233
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
453
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
1076
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
901
Весь список