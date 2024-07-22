Самарцам напоминают о правилах безопасного поведения в местах массового пребывания людей

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Администрация городского округа Самара информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в местах массового пребывания людей.

В целях личной безопасности и безопасности других людей не прикасайтесь к забытым бесхозным вещам, предметам, подозрительным транспортным средствам. Постарайтесь исключить доступ к ним других лиц. Отойдите на безопасное расстояние 250-300 метров и немедленно сообщите о потенциально опасной находке по телефонам: 02 (полиция), 102 и 112 (универсальный номер вызова экстренных, оперативных служб с мобильных телефонов), при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01», «101» или «112».

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Также напоминаем, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым преступлением против общественной безопасности, и в соответствии со ст. 207 Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы. Кроме того, подлежат возмещению затраты и ущерб, причинённые таким сообщением.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

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