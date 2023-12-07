Самарцам надо быть осторожней: в период с 7 по 13 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода

Как сообщалось ранее, в период с 7 по 13 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-16 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, температура воздуха к завтрашнему дню опустится до -27°С, а через сутки похолодает еще на 3°С!
Помимо того, что в такую погоду можно получить обморожение, увеличивается и вероятность пожаров в жилье в результате повышенной нагрузки на электросети из-за использования электронагревательных приборов.
Для того, чтобы избежать возгорания необходимо
Также важно помнить основные правила эксплуатации обогревательных приборов:
- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней.
- систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, не оставлять включенным электрообогреватель на ночь и не использовать его для сушки вещей.
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования:
Перед пользованием колонкой или печью необходимо убедиться в наличии тяги в дымоходе. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя допускать перекаливания печи, применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае беды звоните по телефонам 01, 101.