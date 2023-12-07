Самарцам надо быть осторожней: в период с 7 по 13 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода

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Как сообщалось ранее, в период с 7 по 13 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-16 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, температура воздуха к завтрашнему дню опустится до -27°С, а через сутки похолодает еще на 3°С!

Помимо того, что в такую погоду можно получить обморожение, увеличивается и вероятность пожаров в жилье в результате повышенной нагрузки на электросети из-за использования электронагревательных приборов.

Для того, чтобы избежать возгорания необходимо

- вовремя проводить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

- не использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы;

- не допускать перегрузку в электросети, включая в одну сеть электроприборы повышенной мощности;

- не использовать неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства;

- установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели;

- перед уходом из дома убедиться, что газовое и электрическое оборудование выключено.

Также важно помнить основные правила эксплуатации обогревательных приборов:

- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать требований, изложенных в ней.

- систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, не оставлять включенным электрообогреватель на ночь и не использовать его для сушки вещей.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования:

Перед пользованием колонкой или печью необходимо убедиться в наличии тяги в дымоходе. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя допускать перекаливания печи, применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае беды звоните по телефонам 01, 101.