Самарским студентам рассказали о работе военкоров и волонтеров на передовой

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Координатор партийного проекта «Культура малой Родины» в Самарской области, председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев встретился со студентами Самарского государственного социально - педагогического университета и Самарского государственного технического университета.

Недавно прошедший День Российской печати стал поводом для дискуссии о становлении российской журналистики и истории региональных печатных средств массовой информации.Об этом напомнил руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

От рассказа о судьбе российских СМИ перешли к обсуждению работы журналистов в современных реалиях, в частности, речь зашла о работе военных корреспондентов в зоне специальной военной операции и о волонтерской помощи в тылу и на фронте.

Спикер городской Думы Алексей Дёгтев рассказал студентам о том, как осуществляется сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих и как самарские добровольцы в тылу помогают тем, кто «за ленточкой».

Участникам встречи были продемонстрированы специальные изделия — окопные свечи, «штурмовые кошки», изготовленные студентами профессиональных училищ, а также вещи первой необходимости — средства личной гигиены, вязанные шерстяные носки, сухие борщи и многое другое, которые жители города собирают для дальнейшей передачи в зону СВО.

Председатель Думы поблагодарил ребят за тёплый прием, продемонстрировал фильм о гуманитарной поездке на Донбасс и пригласил присоединиться к проводимой волонтёрской работе и гуманитраной миссии «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"