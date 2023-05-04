Самарским школьникам рассказали о правилах безопасности на воде и при пожаре

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Cамарскую школу «Перспектива» посетили представители Главного управления МЧС России по Самарской области и пожарного добровольчества, которые провели занятие с учениками 8-х классов об основах безопасного поведения на открытых водоемах и при возникновении пожара.

Ребята узнали об истории создания добровольного пожарного общества и дружно ответили на вопросы викторины на противопожарную тематику.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области напомнила учащимся, что правила безопасного поведения на воде важно соблюдать в любое время года, но во время половодья и паводка играть у открытых водоемов и находиться там без присмотра взрослых особенно опасно.

В преддверии купального сезона ребята вместе со специалистом разобрали происшествия, которые могут случиться летом на воде, и что нужно делать, чтобы подобных ситуаций избежать.

В завершении занятия гости напомнили школьникам номера телефонов экстренных служб и требования пожарной безопасности в период особого противопожарного режима.