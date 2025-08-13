Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги

104

По инициативе Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте служба охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги совместно с транспортной полицией организовали для 20 ребят урок, который провели в вагоне охраны труда - мобильном учебном комплексе для проведения теоретических и практических занятий по вопросам, связанным с безопасностью движения поездов и профилактикой травматизм на железнодорожном транспорте.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

В необычном классе на колёсах побывали воспитанники летней коррекционной группы Октябрьского подразделения комплексного Центра социального обслуживания населения Самарского округа и учащиеся средней школы № 134.

«Наша школа расположена в непосредственной близости от железной дороги, поэтому такие акции для нас особенно актуальны. На классных часах, на внеурочных занятиях мы постоянно напоминаем детям – будьте осторожны на путях, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 134 Раиса Локтионова. – В школе действует волонтёрский отряд «Самарянин», активисты которого пишут стихи и снимают видеоролики для конкурса «Железная дорога не место для игр».

Если для ребят из школы № 134 подобный формат занятий и тема безопасности на объектах транспорта не новинка, то воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения в передвижном вагоне охраны труда Куйбышевской дороги побывали впервые.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова уверена, что такая форма обучения будет особенно полезна в период летних каникул, когда у детей больше свободного времени и возрастают риски потратить его на прогулки в опасной близости от железной дороги.

В специализированном вагоне транспортные полицейские и железнодорожники ещё раз напомнили подросткам о необходимости снимать модные наушники и капюшоны во время пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры, о правилах безопасного поведении в Интернете, предупредили об опасности попасть под влияние деструктивных организаций, разобрали виды правонарушений и преступлений, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта.

Ребята также посмотрели видеофильм об истории железнодорожного транспорта, профилактические видеоролики МВД России и даже попробовали себя в качестве машиниста на виртуальных тренажёрах.