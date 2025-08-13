Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги

13 августа 2025 13:05
104
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги

По инициативе Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте служба охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги совместно с транспортной полицией организовали для 20 ребят урок, который провели в вагоне охраны труда - мобильном учебном комплексе для проведения теоретических и практических занятий по вопросам, связанным с безопасностью движения поездов и профилактикой травматизм на железнодорожном транспорте.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

В необычном классе на колёсах побывали воспитанники летней коррекционной группы Октябрьского подразделения комплексного Центра социального обслуживания населения Самарского округа и учащиеся средней школы № 134.

 «Наша школа расположена в непосредственной близости от железной дороги, поэтому такие акции для нас особенно актуальны. На классных часах, на внеурочных занятиях мы постоянно напоминаем детям – будьте осторожны на путях, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 134 Раиса Локтионова. – В школе действует волонтёрский отряд «Самарянин», активисты которого пишут стихи и снимают видеоролики для конкурса «Железная дорога не место для игр».

Если для ребят из школы № 134 подобный формат занятий и тема безопасности на объектах транспорта не новинка, то воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения в передвижном вагоне охраны труда Куйбышевской дороги побывали впервые.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова уверена, что такая форма обучения будет особенно полезна в период летних каникул, когда у детей больше свободного времени и возрастают риски потратить его на прогулки в опасной близости от железной дороги. 

В специализированном вагоне транспортные полицейские и железнодорожники ещё раз напомнили подросткам о необходимости снимать модные наушники и капюшоны во время пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры, о правилах безопасного поведении в Интернете, предупредили об опасности попасть под влияние деструктивных организаций, разобрали виды правонарушений и преступлений, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта.

  Ребята также посмотрели видеофильм об истории железнодорожного транспорта, профилактические видеоролики МВД России и даже попробовали себя в качестве машиниста на виртуальных тренажёрах.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей
05 августа 2025, 10:33
Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей
Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. Происшествия
480
За выходные в Самарской области задержали 55 пьяных водителей
04 августа 2025, 13:19
За выходные в Самарской области задержали 55 пьяных водителей
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены  216  водителей. Происшествия
552
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
20 июля 2025, 17:04
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
Цель акции - повысить дисциплину водителей и пассажиров, напомнить о важности использования ремней безопасности. Общество
657
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
135
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
232
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
177
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
653
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
218
Весь список