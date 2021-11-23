Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"

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30 ноября отмечают "Всемирный день домашних животных".



Самарский зоопарк приглашает посетителей с 13-00 до 14-00 поучаствовать в увлекательном квесте, посвященном домашним питомцам!



Во время выполнения заданий, нужно будет вспомнить, кто был предком домашней коровы и курицы, как называются одичавшие домашние лошади, выяснить, какие домашние животные популярны в других странах.



Гостей зоопарка ждут ребусы, загадки, анаграммы и другие интересные задания о животных.

Мероприятие проведут на открытой площадке зоопарка.

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