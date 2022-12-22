Самарский Росреестр участвует во всероссийской акции «Елка желаний»

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Новый год – время чудес, а акция «Елка желаний» – место, где эти чудеса случаются.

С каждым годом все больше людей присоединяются к этой доброй акции, чтобы побыть немного волшебниками и исполнить самые заветные желания детей, мечты которых по разным обстоятельствам не могут осуществить их близкие.

Благодаря этой акции мечта шестилетнего Димы из Тольятти исполнилась. Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области подарили ему дистанционно управляемый квадрокоптер. Мальчик был очень рад!

Теперь Дима вместе с папой будет осваивать летательный аппарат, а заодно развивать мелкую моторику, координацию и внимательность, и, конечно же, получать много положительных эмоций.