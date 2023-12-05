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Самарский Росреестр провел практический семинар с застройщиками

5 декабря 2023 09:34
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Самарский Росреестр провел практический семинар с застройщиками

Более полутора тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия в строительстве поступило в самарский Росреестр в ноябре 2023 года. Из них 89% представлено застройщиками в электронном виде.

Управление Росреестра по Самарской области провело семинар-совещание с застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории города Самары и Самарской области. Тема встречи - практика взаимодействия при представлении документов в электронном виде с использованием сервисов Росреестра.

     Модераторами семинара выступили заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин, начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников, а также заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова.

 На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов: практическая польза законодательных инициатив Росреестра для граждан и застройщиков, плюсы электронной регистрации, безопасность электронных сделок, машиночитаемые доверенности, качество представляемых документов в электронном виде. Также были подведены предварительные итоги взаимодействия Управления с застройщиками за 2023 год.

     «Для того, чтобы быстро и качественно получить услугу по регистрации, а также избежать случайных ошибок, нам необходимо знать, как правильно подготовить документы, - комментирует Юлия Баринова, начальник юридического отдела Холдинга Град. - Для этого требуется регулярное взаимодействие специалистов наших строительных компаний с Росреестром. Такие встречи повышают качество оказываемых услуг, направлены на защиту прав и законных интересов граждан и организаций строительного комплекса. Такой формат мероприятий позволяет нам задать самые актуальные вопросы и решить самые насущные проблемы».

     В связи с празднованием 25-летия создания системы регистрации на территории Самарской области, а также 15-летия Росреестра, в рамках совещания были отмечены компании-застройщики, развивающие территории Самарского региона, чья работа обеспечивает готовность отрасли к освоению передовых технологий. Им были вручены благодарственные письма самарского Росреестра за активное взаимодействие, использование и продвижение электронных услуг.

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