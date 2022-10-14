Самарский проект стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года

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В 2022 году организации Самарской области принимали активное участие в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. Общество с ограниченной ответственностью физкультурно-спортивная организация «Бункер» также подало заявку и стало победителем первого конкурса 2022 года. Проект, реализованный организацией, носит название «Вехи Истории». Данный проект, в рамках коммерческого программного лагеря «Премиум-смена», реализуется на территории Самары с 2020 года. Всего за время летней оздоровительной кампании 2022 было проведено 13 смен, в которых приняли участие более 600 детей и подростков Самарской области.

Проект «Вехи Истории» создан для детей и подростков 7-15 лет и направлен на формирование интереса у детей к истории России. В период с 1 июня 2022 года по 1 октября 2022 у ребят была возможность принять участие в 12 сюжетно-ролевых играх, которые захватывают различные временные периоды развития нашей страны с XIII-XX век. Творческая команда подготовила для каждого ребёнка индивидуальную карточку с ролью, костюм и «динамику развития» персонажа. При этом участники обладали достаточной творческой свободой и могли самостоятельно принимать решения в рамках того или иного действия. Каждая игра сопровождалась исторической справкой и небольшим видео, позволяющим проникнуться атмосферой эпохи. Каждая игра продолжалась не менее двух часов после которых проводилось обязательное обсуждение с разбором сюжета игры.

Авторы проекта отмечают, что положительные отзывы детей позволяют сделать выводы о его высоком социальном эффекте. На данный момент, основная часть проекта подошла к концу, идёт выпуск методического пособия, которое будет распространено в образовательные учреждения города. У детей сформирована сознательная установка на интерес к истории России и мотивация к изучению предмета благодаря участию в проекте «Вехи Истории».