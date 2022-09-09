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Самарский опыт взаимодействия с инвесторами заинтересовал Нижний Новгород

9 сентября 2022 17:48
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Самарскую область с деловым визитом посетила делегация Нижегородской области.

Самарскую область с деловым визитом посетила делегация Нижегородской области. В нее вошли представители регионального правительства и Корпорации развития Нижегородской области. Организатором визита стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Главной целью приезда делегации стал обмен опытом по организации работы с инвесторами, сопровождению инвестпроектов и реализации мер поддержки, действующих для бизнеса на территории Самарской области.

Интерес к опыту региона со стороны коллег обусловлен ежегодным укреплением высоких позиций Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Создание благоприятного инвестиционного климата и условий, привлекательных для российских и зарубежных компаний, – ключевые задачи в работе Правительства региона, обозначенные губернатором Дмитрием Азаровым.

В регионе сформирована эффективная многоканальная система государственной финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционной деятельности на каждой стадии реализации инвестиционных проектов. Регион лидирует по таким показателям, как эффективность регистрации прав собственности и процедуры постановки на кадастровый учет, региональное законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, информационные и организационные механизмы поддержки бизнеса.

«За последние годы Самарской области удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге состояния инвестклимата, стать комфортной территорией для ведения бизнеса, реализации крупных инвестиционных проектов. Для достижения таких результатов и высоких оценок со стороны бизнеса и федеральных коллег, мы ведем ежедневную, системную работу, внедряем новые инструменты поддержки, развиваем сеть инвестиционных площадок, предлагаем инвесторам особые условия и сопровождение на каждом этапе. Усилия команды региона дают большие результаты в виде масштабных проектов наших партнеров, и мы готовы делиться своим опытом с другими субъектами страны», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Отправной точкой знакомства коллег с Самарской областью стала площадка индустриального парка «Преображенка», где представители управляющей компании АО «Промпарки» рассказали гостям о возможностях площадки, а также представил ряд проектов, реализуемых резидентами промпарка.

Нижегородская делегация посетила региональный центр «Мой бизнес», площадку особой экономической зоны «Тольятти».

В технопарке «Жигулевская долина» для участников официальной делегации из Нижнего Новгорода состоялась обзорная экскурсия по ключевым объектам. Представители нижегородской инвестиционной инфраструктуры посетили экспозицию уникальных разработок резидентов «Сделано в технопарке», а также крупнейший в регионе Региональный центр инжиниринга, работающий в периметре «Жигулевской долины».

Руководитель оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко презентовал коллегам из Нижнего Новгорода основные элементы созданной в Самарской области экосистемы поддержки инноваций, а также рассказал о мерах поддержки, доступных участникам инновационного процесса. «Сегодня в периметре нашего технопарка развивается 284 инновационных проекта, создано более 2000 рабочих мест. «Жигулевская долина» продолжает не только концентрировать, но и расширять в себе инструментарий поддержки высокотехнологичного бизнеса. В текущем году технопарк стал официальным региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР), что позволяет значительно повышать информированность местных производителей о возможностях и программах АТР и своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок», - отметил руководитель ГАУ.

Подводя итоги визита в Самарскую область, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» по сопровождению инвестиционных проектов Владимир Кучиев отметил значимость трансфера лучших практик в инновационной сфере. «Этот визит очень важен для нас. Самарская область имеет большой опыт взаимодействия с инвесторами и развития инвестиционной и инновационной инфраструктуры. И нам, как региону с очень похожей структурой, было очень важно ознакомиться с этим опытом и, возможно, перенять для себя некоторые вещи», - подчеркнул он.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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